الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خزفيات وجداريات صالحة المصري تستلهم التراث فى الأوبرا لمدة أسبوع

كيراموس
كيراموس

تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا معرض بعنوان "كيراموس" للدكتورة صالحة المصري في السادسة مساء الثلاثاء 23 يناير ويستمر لمدة أسبوع حتى الاتنين 29 يناير الجاري.

40 قطعة خزفية فى معرض كيراموس بالأوبرا

يضم المعرض 40 قطعة خزفية و4 جداريات مستخدمة خامات مختلفة منها الطين الأسواني، والجريت، والأكاسيد، وكلوريد حديد والسلفات تستلهم خلالها التراث وتجسد اهمية ارتباط المجتمعات بموروثاتها الحضارية.

صالحة المصري 

يذكر أن الدكتورة صالحة المصري تخرجت في كلية التربية الفنية - جامعة حلوان، حاصلة على ماجستير النقد والتذوق الفني - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان عام 2011 ودرجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص النقد والتذوق الفني عام 2020.

وشاركت في العديد من المعارض الفنية ولها العديد من الدراسات والمقالات النقدية ، بدأت العمل على معرض "كيراموس" بأحد الجداريات الخزفية والتي استوحت رموزها من الكتابات المصرية القديمة، المسمارية، الساسانية، السومرية الأكادية، الأرامية، متخذة من رموزها موتيفات تثرى السطح الخزفى جماليا .

أسرار فناني نص الدنيا بقاعة زياد بكير 

ومن جهة أخرى، تتوالى أنشطة وزارة الثقافة فى مختلف مجالات الإبداع حيث يختتم يوم الأربعاء المقبل، بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية معرض "أسرار" لمجموعة  فناني نص الدنيا، والذى يضم التشكيليين أحمد أبو الخير ، أميمة ابو زيد ، اماني اسعد و اسماء زين العابدين، وتم افتتاحه مساء الاربعاء الماضي 17 يناير.

يعتبر المعرض هو اللقاء الثاني من نوعه لمجموعة فنانى نص الدنيا ويضم حوالي 40 عملا فنياً منفذة بخامات متعددة منها الألوان المائية والزيت والاكريليك تحمل اتجاهات 4 مدارس فنية مختلفة وخلالها يروى مبدعوها اسرارهم الخاصة معبرين عن انفعالاتهم ورؤيتهم الخاصة للعديد من الموضوعات الحياتية .

كيراموس دار الاوبرا قاعة صلاح طاهر الأوبرا معرض

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