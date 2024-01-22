الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شعبيات الزمن الجميل" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الخميس

المايسترو محب فؤاد
المايسترو محب فؤاد

تحت عنوان "شعبيات الزمن الجميل"، تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو محب فؤاد، وبمشاركة نجوم الفرقه، حفلا غنائيا ضخما على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير.

عيون بهية ورمش عينه.. برنامج حفل شعبيات الزمن الجميل بأوبرا الإسكندرية 

وفى سياق متصل، بدأ المايسترو محب فؤاد، إجراء العديد من البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل، إذ يقدم برنامج فني مميز يضم العديد من الأعمال الغنائية الشعبية التي قدمها نجوم الفن الشعبي في الزمن الجميل وأبدعها كبار الملحنين، منها "عيون بهية" لمحمد العزبي، "يمكن على باله" لبليغ حمدي، "رمش عينه" لمحرم فؤاد، "عيون القلب" لمحمد الموجي، "الحلوة" لكمال الطويل، "مضناك" لمحمد عبد الوهاب وغيرها.

أداء كلا من المطربين أمير رفاعى، كريم زيدان، السيد وهب الله، أحمد رجب، هايدى الجندى، يمنى حسن، فاطمة زين، هبة ‘سماعيل.

أسعار تذاكر حفل شعبيات الزمن الجميل باوبرا الإسكندرية

وطرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل، وجاءت بثلاث فئات الأولى بقيمة 260 جنيها، والثانية بمبلغ 210 جنيهات، أما الثالثة بمبلغ 160 جنيها.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتفتح الأبواب لدخول الجمهور قبل موعد بدء الحفل بساعة، كما وضعت إدارة الأوبرا العديد من الشروط الخاصة لحضور الجمهور أبرزها الدخول من الأبواب المعقمة المختصة، والدخول بالملابس الرسمية جاكيت وكرفتة، وعدم التصوير، والالتزام بالمقاعد الخاصة المكتوبة على التذاكر.

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام، كما قدمت عروضًا خاصة للأطفال وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

أوبرا الإسكندرية حفل فرقة أوبرا الإسكندرية المايسترو محب فؤاد شعبيات الزمن الجميل احتفالات الأوبرا

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله في الضفة الغربية​

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

جهاز بدر: 70 % نسبة إنجاز مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة