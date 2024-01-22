"شعبيات الزمن الجميل" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الخميس

تحت عنوان "شعبيات الزمن الجميل"، تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو محب فؤاد، وبمشاركة نجوم الفرقه، حفلا غنائيا ضخما على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير.

عيون بهية ورمش عينه.. برنامج حفل شعبيات الزمن الجميل بأوبرا الإسكندرية

وفى سياق متصل، بدأ المايسترو محب فؤاد، إجراء العديد من البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل، إذ يقدم برنامج فني مميز يضم العديد من الأعمال الغنائية الشعبية التي قدمها نجوم الفن الشعبي في الزمن الجميل وأبدعها كبار الملحنين، منها "عيون بهية" لمحمد العزبي، "يمكن على باله" لبليغ حمدي، "رمش عينه" لمحرم فؤاد، "عيون القلب" لمحمد الموجي، "الحلوة" لكمال الطويل، "مضناك" لمحمد عبد الوهاب وغيرها.

أداء كلا من المطربين أمير رفاعى، كريم زيدان، السيد وهب الله، أحمد رجب، هايدى الجندى، يمنى حسن، فاطمة زين، هبة ‘سماعيل.

أسعار تذاكر حفل شعبيات الزمن الجميل باوبرا الإسكندرية

وطرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل، وجاءت بثلاث فئات الأولى بقيمة 260 جنيها، والثانية بمبلغ 210 جنيهات، أما الثالثة بمبلغ 160 جنيها.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتفتح الأبواب لدخول الجمهور قبل موعد بدء الحفل بساعة، كما وضعت إدارة الأوبرا العديد من الشروط الخاصة لحضور الجمهور أبرزها الدخول من الأبواب المعقمة المختصة، والدخول بالملابس الرسمية جاكيت وكرفتة، وعدم التصوير، والالتزام بالمقاعد الخاصة المكتوبة على التذاكر.

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام، كما قدمت عروضًا خاصة للأطفال وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.