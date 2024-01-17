الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بشوش لا تفارقه الابتسامة".. نجوم الفن ينعون المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

عبد الحميد عبد الغفار
عبد الحميد عبد الغفار

حرص عدد كبير من نجوم الغناء، على نعي المايسترو الراحل وعازف الناي عبدالحميد عبد الغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، والذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

 

ريهام عبدالحكيم: كان بشوشًا والابتسامة لا تفارق وجهه

نشرت الفنانة ريهام عبدالحكيم صورة المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار، وعلقت عليها قائلة: "البقاء والدوام لله .. المايسترو عبدالحميد عبدالغفار في ذمة الله .. إنسان خلوق ومحترم وآخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة وكان كعادته بشوشًا والابتسامة لا تفارق وجهه.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. دعواتكم له بالرحمة".

نادية مصطفى: الغالي المحترم

فيما كتبت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعى عن نفسى ونقابة المهن الموسيقيه نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة رحيل الغالى المحترم الأستاذ المايسترو عبدالحميد عبدالغفار .. أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. وخالص العزاء لأسرته  الكريمة ولكل الزملاء والإخوة الموسيقيين".

إيناس عزالدين: قهرتي متتوصفش هتوحشني يا أبويا 

أعربت المطربة إيناس عزالدين، عن حزنها الشديد بوفاة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وعلقت عبر حسابها على موقع فيس بوك: "أبويا الروحي والفني وأول من وضع ثقته فنيًا في وآمن بي ودعمني من كنت أفتخر بالوقوف إلى جواره على خشبة المسرح بعدما وقف إلى جواره أكبر نجوم الوطن العربي.. المايسترو الكبير وأبي الغالي الحبيب عبدالحميد عبدالغفار.. هتوحشنا قوي يا أبويا الغالي أنا قهرتي ووجعي ما يتوصفوش".

تشييع جثمان عبدالحميد عبدالغفار

وكان المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، قد رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر؛ بحضور أسرته وعدد من الأصدقاء والمقربين.

كما حضر جنازة المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار، نخبة كبيرة من رؤساء الفرق الموسيقية بدار الأوبرا والعاملين بها، على رأسهم الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة نادية مصطفى، وعدد من نجوم الوسط الفني.

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