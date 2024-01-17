الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس الأوبرا ناعيا عبد الحميد عبدالغفار: فقدنا أحد قامات الموسيقى العربية

المايسترو عبد الحميد
المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا وجميع الفنانين والعاملين المايسترو عبد الحميد عبد الغفار القائد السابق لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 17 يناير.

رئيس الأوبرا ينعي المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

وقال داغر إن الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، مضيفا أنه ساهم في إثراء الحياة الموسيقية كما أنه نجح في اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون.

في بداية انطلاقته الفنية صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت.

صنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية

وعلى مدار مشوار عبدالحميد عبدالغفار استطاع أن يصنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم الأونطجية عام 1987، وفيلم اقتل مراتى ولك تحياتي عام 1990، وفيلم دائرة الموت عام 1993، وفيلم الدلالة عام 1992، ومسلسل سعد اليتيم عام 1997.

وتم تكريم الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار، مؤخرا خلال حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ضمن 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي إلى جانب أسماء أسهمت في نجاح الدورات السابقة.

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