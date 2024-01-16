تفاصيل حفل فريق بلاك تيما بساقية الصاوى 26 يناير

يستعد فريق بلاك تيما، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، يوم الجمعة الموافق 26 يناير الجاري، وذلك على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك.

تفاصيل وبرنامج حفل فريق بلاك تيما بساقية الصاوي

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السابعة مساء، ويقدم خلاله فريق بلاك تيما، باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة منها "كل مرة، إيه يعني، أخبار أهرام جمهورية، في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يا نجمة، ولون الكاكاو، بحار، عملنا اللي علينا، وإيه يعني، برنس الليالي، مرسال، وجوبا".

250 جنيها.. سعر تذكرة حفل بلاك تيما بساقية الصاوي

وطرحت إدارة ساقية الصاوي، التذاكر الخاصة بحفل فريق بلاك تيما، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 250 جنيها، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد خاصة وان نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

فريق بلاك تيما

الجدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، ونجح الفريق فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية في مصر، كما شارك فريق بلاك تيما بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، ثم قاموا بطرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ثم طرحوا ألبوم "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2015، وكانت آخر أعمال الفريق ألبوم "لون الكاكاو" الذي تضمن تضمن 5 أغاني تتنوع من حيث اللون والوتريات وهى: “كده كده يا تريلا، ويا نجمة، ولون الكاكاو، ويا عم يا جمال، وأغنية بابا شكيني”.