رحيل الموسيقار جلال فودة عازف جيتار العندليب.. وهذا موعد ومكان الجنازة

رحل عن عالمنا منذ قليل، الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، وهو أحد أعضاء فرقة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

رحيل الموسيقار جلال فودة

وأعلن وفاة الموسيقار جلال فودة، نجله هانى فودة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتب خلاله: "إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي توفي الي رحمة الله والدي الاستاذ جلال فودة".

موعد ومكان جنازة الموسيقار الراحل جلال فودة

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الموسيقار الراحل، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وفقا لما كتبه نجله أيضا خلال المنشور.

منشور نجل الموسيقار جلال فودة

تكريم جلال فودة فى الذكرى الأربعين لرحيل عبد الحليم حافظ

الجدير بالذكر أن الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، تم تكريمه فى عام 2017، خلال الاحتفالية التى أقيمت على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الـ 40، وتم تكريم مجموعة من الموسيقيين والشعراء والإعلاميين الذين رافقوا العندليب في مشواره الفني، بتسليمهم درع الأوبرا التذكاري، بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ورئيس الأوبرا الدكتورة إيناس عبدالدايم آنذاك، وبدأ الحفل بفيلم وثائقي عن مشوار العندليب وتم تكريم كلا من عازف الشيللو الموسيقار مجدي فؤاد، وعازف الاورج الكبير الفنان الدكتور مجدي الحسيني، عازف الشيللو الفنان كمال هلال، عازف الاورج هاني مهنا، عازف الكمان الدكتور سعيد هيكل، عازف الكمان السيد محمد مصطفى، عازف الكمان السيد سعد محمد حسن، الموسيقار محمد علي سليمان، الدكتور رضا رجب، المايسترو عمر فرحات، المايسترو عادل صموئيل، الشاعر مصطفى الضمراني، الإعلامي مفيد فوزي، وعازف الايقاع يسري عبد المقصود.