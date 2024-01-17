صاحب دائرة الموت وسعد اليتيم.. رحيل المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، المايسترو الكبير عبدالحميد عبدالغفار، قائد أوركسترا دار أوبرا الاسكندرية، وعازف الناي الشهير.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء، وسوف نوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

رحيل الموسيقار الكبير عبدالحميد عبدالغفار

الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار أسهم فى اكتشاف العديد من نجوم الأوبرا المميزين منهم إيناس عزالدين وياسر سعيد، وغيرهما.

للمايسترو عبدالحميد عبدالغفار العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة مشهورة منها دار أوبرا الإسكندرية، اشتهر عبدالغفار عند الجمهور العام من محبي الموسيقى بقيادته الفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون.

في بداية انطلاقته الفنية صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت.

وعلى مدار مشوار عبدالحميد عبدالغفار استطاع أن يصنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم الأونطجية عام 1987، وفيلم اقتل مراتى ولك تحياتى عام 1990، وفيلم دائرة الموت عام 1993، وفيلم الدلالة عام 1992، ومسلسل سعد اليتيم عام 1997.

تكريم عبدالحميد عبدالغفار فى مهرجان القلعة

وتم تكريم الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار فى العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية الكبرى، إذ تم تكريمه مؤخرا من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الاوبرا المصرية، فى حفل افتتاح فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء 31، ضمن 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى إلى جانب أسماء أسهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى، رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، الشاعر مجدى نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجى، المطربة ريهام عبدالحكيم، المهندس ياسر شعلان، مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى، مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبدالمقصود، من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.