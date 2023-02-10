الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم أوبرا الإسكندرية يحتفلون بعيد الحب وذكرى كوكب الشرق (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء الخميس، حفلا ضخما على مسرح أوبرا الإسكندرية، احتفالا بعيد الحب، الذى يحل بالتزامن مع ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم.

وتألق نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بإحياء ليلة طربية ساحرة، وتقديم روائع النغم والطرب الأصيل لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق "أم كلثوم" في ذكراها.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع فرقة أوبرا الإسكندرية، وقدم نجوم الأوبرا باقة متنوعة ومختارة من أجمل أعمال سيدة الغناء العربي، وبدأ الفاصل الأول من الحفل بلحن "الورد جميل" أداء عازف القانون الأول الفنان علي الخبيري، ثم تغنت الفنانة مروة حمدي برائعة ملك الموسيقى الموسيقار بليغ حمدى ألف ليلة وليلة، ورائعة "موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب “إنت عمري”، وبالفاصل الثاني من الحفل قدم عازف الكمان الأول الفنان هيثم الكاتب لحن "يا ليلة العيد".

وتألقت الفنانة حسناء بتقديمها ل أغنيتي أمل حياتي، الحب كده، وأختتمت الحفل بأغنية "طوف وشوف"  للموسيقار الكبير رياض السنباطي و التي تفاعل معها جمهور الحفل بالغناء والتصفيق الحار.

يذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ‏بدأ تأسيسها في يونيو عام 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق ، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

قدمت الفرقة حفلات فنية ناجحة على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية، ولاقت استحسان الجماهير وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرا.

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قدمت الفرقة حفلات فنية ناجحة علي جميع مسارح دار الأوبرا المصريةو لاقت استحسان الجماهير و شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرا.

احتفالا بعيد الحب الإسكندرية الأوبرا الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر

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