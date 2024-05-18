السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع الصينية: بكين ستتصدى بحزم لما يسمى "استقلال تايوان"

وزارة الدفاع الصينية
وزارة الدفاع الصينية

أكدت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين ستعمل بكل ثبات وحزم على التصدى لكافة الأنشطة الساعية لما يسمى "استقلال تايوان" وللدعم الخارجي له.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث باسم الوزارة "تشانج شياو قانج"، ردا على استفسار اعلامي بشأن التفاعلات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الأنباء الصينية (شينخوا).

 

وحث "تشانج" الولايات المتحدة على أن تكون على دراية تامة بمدى حساسية مسألة تايوان، والتوقف عن أى شكل من التبادلات الرسمية والاتصالات العسكرية مع منطقة تايوان، والإحجام عن إرسال إشارات خاطئة إلى الانفصاليين المؤيدين لما يسمى "استقلال تايوان".

 

كما حذر المتحدث من أن المحاولات التى تقوم بها سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي فى تايوان من أجل نيل الاستقلال بدعم من الولايات المتحدة ومقاومة إعادة التوحيد بالقوة، محاولات محكوم عليها بالفشل.

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