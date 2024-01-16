رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "فراولة" للنجمة نيللى كريم

تستعد النجمة نيللى كريم، لانطلاق تصوير أولى مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد "فراولة"، المقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، وذلك خلال أيام بقيادة المخرج مروان عبد المنعم، ومشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

عبد المالك يضع اللمسات النهائية على السيناريو.. وجلسات عمل مكثفة بين المخرج والابطال

وفى سياق متصل، انتهى المخرج مروان عبد المنعم، من معاينة جزء كبير من أماكن تصوير الأحداث، بالإضافة إلى أنه قام بعقد جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة لترشيح باقى النجوم والفنانين المشاركين، وإبرام التعاقدات الرسمية مع عدد كبير من الأبطال فى مقدمتهم الفنان مصطفى خاطر، والفنان أحمد فهيم، والفنانة شيماء سيف، والفنان صدقى صخر.

من جانبه يضع السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، اللمسات النهائية على سيناريو المسلسل، ليكون العمل جاهزا بالكامل مع انطلاق تصوير الأحداث، فيما يعقد المخرج جلسات عمل مكثفة مع الفنانين المشاركين، للوقوف على الخطوط الرئيسية للعمل ورسم الشخصيات والتجهيزات الخاصة لها.

تفاصيل وأحداث مسلسل "فراولة" للنجمة نيللى كريم

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" فى إطار اجتماعي كوميدي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التى تضم 15 حلقة، وتجسد نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل، شخصية تدعى فراولة وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

فراولة يسجل التعاون الثانى بين نيللى كريم والمخرج مروان عبد المنعم

ويسجل مسلسل "فراولة" التعاون الثاني بين كلا من النجمة نيللى كريم، والمخرج مروان عبد المنعم، خاصة أنهما تعاونا معا من قبل فى فيلم "الفيل الأزرق2" كونها شاركت فى بطولة الفيلم، وكان مروان المخرج المنفذ بقيادة المخرج مروان حامد.

آخر أعمال نيللى كريم الدرامية

الجدير بالذكر أن النجمة نيللي كريم، حققت نجاحا كبيرا فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل "عملة نادرة" وناقشت من خلاله عددا من القضايا التي تخص المرأة في النجوع الفقيرة منها حق الوصاية على الأبناء والحرمان من الميراث وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة.

وشارك فى بطولة مسلسل عملة نادرة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي، وهو من تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد العدل.