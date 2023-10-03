نيللي كريم تدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة: "كلنا بنحب بلدنا" (فيديو)

أعلنت النجمة نيللي كريم، عن تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت خلال مقطع فيديو: "كلنا بنحب بلدنا وأكيد كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت من التغيرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كدا أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، تواصل تحضيرات مسلسلها الجديد على قدم وساق، والذي يحمل عنوان "فراولة"، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وتعكف "نيللي" والجهة المنتجة على وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير، فتقوم الشركة المنتجة بإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للعمل، بالإضافة إلى البحث عن مخرج ليتولى إخراج المسلسل المكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق، على أن ينطلق التصوير بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.