قصة حب بدأت من اسوان.. ابنة محمود الجندي تقترب من قفص الزوجية

لفتت الفنانة مريم الجندي الأنظار بجمالها خلال حفل خطبتها، والتي أقيمت منذ ساعات قليلة بمنزلها، وهي ابنة الفنان الكبير الراحل محمود الجندي.

ونشرت مريم مجموعة صور ظهرت خلالها مع خطيبها، وعلقت عليها قائلةً : "إنت خلاص شطبت يا عالمي"، أما خطيبها فنشر الصور مع التعليق: "في عالم مليء بأشياء مؤقتة، أنتِ إحساس دائم"، ثم علّق على ضحكاتهما في الصور بالقول: "موزعين علينا نكت في الخطوبة".

اللقاء الأول في أسوان بين مريم وخطيبها

وعلى نفس المنوال نشر شادي وصفي خطيب مريم، مقطع فيديو قام خلاله بطلب الزواج من الفنانة مريم الجندي على ضفاف النيل بأسوان، كاشفاً كيف خدعها بالتعاون مع أصدقائهما ليفاجئها بهذا الطلب.

وروى شادي ما حدث يوم عرض الزواج على مريم، وحصوله من قبل على موافقة أهلها عبر حسابه بموقع إنستجرام قائًلا: "20 سبتمبر 2023، نحن لا نعرف أبداً متى سيكون الوقت مناسباً لنا ولكن ما نعرفه هو أن لدينا ما جعلنا مناسبين لذلك الوقت". وأضاف: "النص الأول من الفيديو ابتدى من قبل اليوم دا بـ3 أسابيع، من مقابلات وتظبيط لليوم دا لحد الحمد لله اليوم دا جه من غير ما تحس أو تعرف رغم ناس كتير قوي وقعت بلسانها، أو حد يناديها يقولها يا عروسة".

موعد عقد قران مريم الجندي

ومن المنتظر ان يقوم الثنائي بعقد قرانهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

كانت مريم قد لفتت الأنظار اليها بتقديمها لشخصية دكتور هاجر، في مسلسل "بالطو"، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة "Watch It".

مسلسل «بالطو» بطولة عاصم عمر، ومحمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من الأبطال الشباب، مسلسل "بالطو"، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب"، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.