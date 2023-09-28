الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض "البؤساء" يُمتع الجمهور في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

مسرح
مسرح

عرض مساء أمس الأربعاء، على خشبة مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، العرض المصري "البؤساء" من جامعة عين شمس، والمشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي.

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تصف رواية "البؤساء" حياة عدد من الشخصيات الفرنسية على طول القرن التاسع عشر الذي يتضمن حروب نابليون، مركزةً على شخصية السجين السابق جان فالجان ومعاناته بعد خروجه من السجن.

وتعرض الرواية طبيعة الخير والشر والقانون في قصة أخاذة تظهر فيها معالم باريس، الأخلاق، الفلسفة، القانون، العدالة، الدين وطبيعة الرومانسية والحب العائلي. وألهم فيكتور هوجو من شخصية المجرم / الشرطي فرانسوا فيدوك ولكنه قسم تلك الشخصية إلى شخصيتين في قصته.

قال محمود جراتسي مخرج العرض، إن المسرحية نتاج لورشة دامت خمسة أشهر وضمن مشروع كبير بدأ منذ أربع سنوات كان نتاجه الأول مسرحية "إيزابيل وثلاث سفن ومحتال" ونتاجه الثاني مسرحية "دون كيشوت"، وتعد "البؤساء" هي المسرحية الثالثة ضمن المشروع ويضم فريق العمل كل من الفنانين فادي رافت، محمد ابو العلا، نغم طه، ريموندا، لبني احمد، يوسف حسام، مينا، محمد رضا، ملابس هدير عاطف، تصميم عرائس رنا شامل، اضاءة احمد طارق، موسيقي اسلام علي، مخرج منفذ ومدرب تحريك عرائس مهند المسلماني، تاليف فيكتور هوجو، اخراج محمود جراتسي.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ٢٢ سبتمبر بحفل إفتتاح  الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان واحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح.

يشارك في المهرجان ١٤ عرض مسرحي من ١١ دولة وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان  من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ).

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف  الامكانيات كان يعرقل احلامهم وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان

مهرجان الأسكندرية المسرحي افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي صناع مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي البؤساء

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