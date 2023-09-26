الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد يوسف ينتقل لمدينة الثغر لتصوير «الإسكندراني»

عوضي
عوضي

انتهى المخرج خالد يوسف من معاينة أماكن تصوير فيلمه الجديد “الإسكندراني”، والذي انطلق تصويره بمدينة الإنتاج الاعلامي منذ أيام قليلة بلوكيشن حي الإسكندرية .

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خالد يوسف يصور الإسكندراني في مدينة الثغر

وعلمت “الدستور”، أن خالد يوسف توجه منذ أيام إلى الإسكندرية لمعاينة لوكيشن تصوير الفيلم في أكثر من مكان، بين شوارع جانبية وعمومية والكورنيش.

كان قد أنتهى خالد يوسف من تصوير عدة مشاهد داخلية في مدينة الإنتاج الاعلامي تواجد فيها بطل العمل أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد، وانتهى من أعمال مونتاج هذه المشاهد التي تنوعت بين الدراما والاكشن .

قصة الإسكندراني 

كانت قد كشفت مصادر عن تفاصيل قصة الفيلم، والتي تتلخص  في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض لعدد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

أبطال الفيلم 

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

وكان آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل ضرب نار مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضمن موسم دراما رمضان 2023 الماضي، بينما آخر أعماله في السينما فيلم موسى عام 2021.

 

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