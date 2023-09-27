بدء عزاء المخرج أحمد النحاس من مسجد المشير طنطاوى

انطلقت منذ قليل، مراسم عزاء المخرج أحمد النحاس، في مسجد المشير طنطاوي، بحضور أفراد أسرته، وفي مقدمتهم نهى النحاس، التي كانت في استقبال المُعزين.

واستقبلت أسرة الراحل واجب العزاء، في ظل غياب نجوم الوسط الفني.

وتوفي المخرج أحمد النحاس الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ73 عاما، وأعلنت ابنته نهى خبر الوفاة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقالت: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

من هو المخرج أحمد النحاس؟

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، قدم العديد من الاعمال المهمة والمميزة التي جعلته واحدا من المخرجين المخضرمين في السينما والدراما المصرية خلال سنوات قليلة، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينيات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التليفزيونية «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي أحمد النحاس

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المخرج أحمد النحاس، والد نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، الذي وافته المنية أمس، الإثنين، عن عمر ناهز 73 عامًا.