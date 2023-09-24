الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبراهيم الفرن يكشف تفاصيل فعاليات الدورة الـ13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

الفنان إبراهيم الفرن
الفنان إبراهيم الفرن

كشف الفنان إبراهيم الفرن، رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ13 من المهرجان تحت شعار "مسرح بلا إنتاج"، حيث تحمل هذه الدورة اسم النجم السكندري أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها. 

وقال "الفرن" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن المهرجان بدأ في عام 2008 بقصر التذوق في سيدي جابر بمشاركة مجموعة من الشباب، ثم بدأ المهرجان في الخروج من القصر حتى يصل إلى مسارح أكبر. 

وأضاف رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، أن شعار مسرح بلا إنتاج في الدورة الحالية يعتمد على بساطة الإنتاج أكثر من التكلف وصرف ميزانيات ضخمة على العروض المسرحية، مؤكدًا أن الفكرة لاقت نجاحًا كبيرًا، كما تم تحويل المهرجان إلى مهرجان دولي من الدورة السادسة حتى الدورة الثالثة عشرة، إذ استضاف خلال هذه الدورات أكثر من 30 دولة. 

 

الورش أبرز ما يميز فعاليات المهرجان هذا العام


وأوضح رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، أن الورش هي أبرز ما يميز فعاليات المهرجان هذا العام، حيث تم تنظيم مجموعة ورش تدريبية على أعلى مستوى.

وتابع: "لدينا مدربون من إنجلترا وبولندا وأمريكا وإيطاليا وفلسطين ومصر، وكل ورشة متخصصة في مجال معين مثل التمثيل والصوت وتدريب الممثل على الكوميديا وهناك ورش للعرائس، وغيرها من الورش المهمة".

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