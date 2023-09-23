السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق ورشة "النقد الفني" ضمن مهرجان الإسكندرية المسرحي

جانب من ورشة النقد
جانب من ورشة النقد والكتابة الإبداعية

انطلقت اليوم ورشة النقد الفني والكتابة الإبداعية للدكتور محمد عيسي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ13 منمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، والذي تحمل اسم النجم أحمد رزق، وتستمر الورشة لمدة يومين.

تمارين وأفكار للتدريب

بدأ الدكتور محمد عيسي بتجميع المتدربين في شكل دائرة، وقام بتعريف نفسه، والتعرف على المتدربين، ثم بدأت الورشة بتمرين حركي باستخدام الكرة والمشي في جميع الاتجاهات ولكن بتحديد هدف معين.

تم تقسيم المتدربين إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من شخصين وكلفهم باختيار مشروع والبحث عن طرق تمويله ومن هم الأشخاص الذين بإمكانهم تمويله، وأعطاهم أدوات وألوان لتسهيل إنشاء الخطة، وبعد انتهاء الوقت قام بتجميع المتدربين مرة أخرى في شكل دائرة لمناقشة فكرة كل مجموعة.

وأوضح “عيسى” أنه يفضل أن كل فرد يبدأ مشروعه الصغير بعيدًا عن التجمعات، مشيرًا إلى  أن كل من أوغندا وسنغافورا يشجعون هذه المشروعات.

تنفيذ التجربة عمليا لاستفادة المتدربين 

وقامت كل مجموعة بتقديم "برزنتيشن" عن فكرتهم ودارت مناقشة واسعة المدى عن موضوع كل مجموعة، وتم تقديم النصائح والتوجيهات، وبعد انتهاء المناقشة، تم تكليف المجموعتين بالانطلاق في الشارع لتنفيذ التجربة للاستفادة من التنفيذ العملي ومواجهة المتدربين أي معوقات تواجههم حتى يصلوا إلى هدفهم الأخير.

ويذكر أن العروض التي تشارك في المهرجان من عدة دول وهم (مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة) وتشارك مصر بثلاث عروض.
وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي بقيادة تنظيمية للفنان ابراهيم الفرن رئيس المهرجان والفنان اسلام وسوف مدير المهرجان، المهرجان عام 2008 علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين.

تمارين وافكار ورشة النقد الفني والكتابة الإبداعية مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي أحمد رزق الإسكندرية

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