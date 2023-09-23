السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ورشة "الابتكار مع المهرج والدمى" ضمن فعاليات "الإسكندرية المسرحى الدولى"

جريدة الدستور

بدأت اليوم على هامش الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي فعاليات "ورشة الابتكار مع المهرج والدمى" للدكتور الإنجليزي ريتشارد تالبوت، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بقصر ثقافة الأنفوشي يتعرف من خلالها المتدربون على أساليب جديدة للكوميديا الجسدية مع فن الدمى البسيط.

تدريبات ورشة الابتكار والدمى 

تضمنت الورشة لقاء تعارف بين الدكتور ريتشارد والحضور وعلى أهدافهم من  المشاركة الورشة، وكما تم تعريف المتدربين بالورشة وبما سيتم خلالها عن طريق الاعتماد على أجسامهم في التحرك، مشيرًا إلى أن سيتم التركيز في أول يوم من الورشة على حركة الإنسان وتغيرات حركته التي نراها ما بين المسرح وبين التي نراها في الشاشات في أعمال السينما والتليفزيون، ثم سيتم الانتقال في الأيام القادمة لحركة الدمى والجمع بين حركة الإنسان والدمى بوقت واحد.

وأوضح أن هدفه من الورشة هو التعاون مع المشاركين وتعليمهم والتعلم منهم ومن أساليبهم في الاستعراض والأداء في المسرح المصري، ثم انتقل بالمتدربين إلى خشبة المسرح، بالاعتماد على لعبة تسهل من معرفة أسماء بعضهم البعض وهو ما ساهم في خلق جو من الود بين المتدربين في التدريب على الحركات المختلفة التي تنتج عن الحركات المرتجلة منهم.

ولفت "ريتشارد" أنظار المتدربين إلى عرض العراق والحركة الحرة فيه، وأن في الغالب يكون هناك موازنة في العروض بين الحركة الحرة وبين الاعتماد على الحركات الميكانيكية والسينوغرافيا، وتم تقسيم المتدربين إلى  مجموعات من فردين ليتم التدريب على حركة الدمي سويًا.


جدير بالذكر أنه يشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي عروض من مختلف الدول العربية من "مصر وفلسطين- إسبانيا- سلطنة عمان- المغرب- العراق- تونس- إيطاليا- الأردن- الكويت- الإمارات العربية المتحدة".

قصر ثقافة الانفوشي مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ورشة الابتكار مع المهرج والدمى فن الدمى البسيط الإسكندرية

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