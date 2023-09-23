انطلاق "ورشة الحكي وحركة الذاكرة" على هامش مهرجان الإسكندرية المسرحي

انطلقت اليوم، على هامش الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ورشة "الحكي وحركة الذاكرة" للممثل والمخرج والمدرب المسرحي البولندي "دانيال أربازويسكي".

بدأت الورشة بتمارين حركية تساعد الممثل على التركيز في كل حركة على حدى دون جعل أخطاء الآخر تؤثر عليه بشكل يفقده تركيزه، وذلك عن طريق استخدام حركة أجزاء الجسد بشكل منفصل، ثم الجمع بينهم في سرد قصصي حركي مع الموسيقى.

جمعت التدريبات بين عدد متنوع من حركات الجسد مثل الحركة العائمة ذات الطبيعة البطيئة الانسيابية، وحركة الدفع التي تتوقف في نقطة محددة بشكل فجائي مثل حركات لاعبي الفنون القتالية، بالإضافة إلى الحركة الحرة وغيرها من الحركات الجسدية التي تساعد الممثل في التحرر الجسدي أثناء الرقص مما يساعده خلال الوقوف على خشبة المسرح لحكي قصته.

وتضمنت الورشة تمرين حكي بعد تكوين فريق ثنائي، يحكي الأول القصة عن طريق الصوت واستخدام الكلمة، بينما يحكي شريكه القصة باستخدام حركة الجسد دون النظر لبعضهم البعض، بينما كان الآخرون جمهور يشاهدون القصص.

عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي

الجدير بالذكر أنه تم اختيار ثلاث عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).