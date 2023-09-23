السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العرض العراقي "ملف 12" يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي

العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي

انطلقت مساء أمس، أول العروض المسرحية المشاركة في الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بالعرض العراقي ( ملف 12 )، وأقيم العرض على مسرح مكتبة الإسكندرية عقب حفل الافتتاح وخطف العرض أنظار الجماهير الكبيرة التي شاهدت العرض.

فكرة العرض المسرحي

تدور فكرة العرض حول قضية الهجرة التي أصبحت مشكلة كبيرة في العديد من الدول خاصة العربية والعرض من إخراج مرتضي علي ،مدير الفرقة ودراماتوج علي دعيم، ويشارك بالتمثيل في العرض كل من الفنان فكرت حسين، علي جابر، مهتدي باسم، مؤمل حيدر، أسعد ماجد.

وقال الفنان فكرت حسين، إن هذه المشاركة الأولى لنا في مهرجان الإسكندرية المسرحي الذي له سمعة جيدة جدًا في العراق ولذلك جئنا للمشاركة هذا العام وشاركنا في العام الماضي في القاهرة بعرض (إعادة ضبط مصنع) وفزنا بجائزة أفضل سينوغرافيا وشاركنا هذا العام أيضا في مهرجان القاهرة بعرض ( ملف 12 ) وفاز الغرض بجائزة أفضل سينوغرافيا أيضا وجئنا للإسكندرية لنقول أن المسرح العراقي الآن له أسلوب وشكل مختلف.

فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي 

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء أمس، بحفل إفتتاح  الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من الفنانين وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه ، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان و أحمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح.

يشارك بالمهرجان هذا العام، ثلاث عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية (فلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين.

العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي
العرض المسرحي العراقي
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي مكتبة الاسكندرية العرض العراقي ملف 12 فعاليات مهرجان الإسكندرية

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