دورة أحمد رزق.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في بمكتبة الإسكندرية

انطلق مساء اليوم حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي" مسرح بلا إنتاج" والتي تحمل اسم النجم أحمد رزق، من مسرح مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الفنانين: الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان،

والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام وعارفة عبد الرسول، وحمدي المرغني، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح.

بدأ الحفل بفيلم وثائقي عن فنان الشعب، الموسيقار سيد درويش وذلك بمناسبة مرور 100 علي رحيله، كما تم تقديم أوبريت استعراضي غنائي لافتتاح المهرجان.

مؤسس المهرجان: الفكرة بدأت صدفة في 2008

قال الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان إن المهرجان تأسس 2008، بالصدفة عندما قدمنا ورشة وتقدم لها العديد من المخرجين وأخرجوا عروضا قوية ومن هنا جاءت فكرة أن نقيم لهم مسرح بلا إنتاج، وإدارة المهرجان هذا العام قرروا أن يكون المهرجان هو مهرجان الإسكندرية الدولي ورحبت جدًا، وهذا المهرجان لا يعطي أجورًا ولكن يعطى حبًا.

وقدم ياقوت خلال الحفل الشكر لكل الداعمين على مدار 13 عامًا وعلى رأسهم الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الحالية وكل قصور الثقافة والمسارح التي كانت داعمة للمهرجان منذ بدايته.

رئيس المهرجان: نشكر كل من ساهم وقدم الدعم

وقال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان خلال حفل الافتتاح أن اللحظة التي نحن فيها الآن ننتظرها كل عام وكل دورة يقام بها المهرجان، لافتًا إلى أن المهرجان كان في طريقه إلى الإلغاء ولكن بالدعم والتشجيع نحن الآن في حفل افتتاح المهرجان.

وقدم رئيس المهرجان الشكر لكل من ساهم وقدم الدعم من بداية وزارة الثقافة وعلى رأسها الدكتورة نيفين الكيلاني وكل قصور الثقافة، والشكر لكل الشباب المشارك لإظهار حفل الافتتاح بهذا الشكل وقدم الشكر للفنان أحمد رزق التي تحمل الدورة اسمه.

وقد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية في وقت عن المكرمين سيتم تكريم العرض المسرحي إيكاروس من إخراج الفنان أحمد عزت؛ لحصوله علي جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، كما يشرفنا تكريم الفنان أحمد شوقي والفنان عماد خطاب، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص، والمصري بشكل عام، من جهود أثرت و تأثر بها أجيال مسرحية كثيرة.

ثلاث عروض مصرية بالمهرجان

وتم اختيار ثلاثة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).