الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى "مسرح بلا إنتاج" يعلن موعد افتتاح دورته الـ13

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية

تستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة "مسرح بلا إنتاج"، الذي يترأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويديره الفنان إسلام وسوف، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري.

مهرجان الإسكندرية المسرحي تم تأسيسه عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، حيث تحتضن مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر.

الدورة تحمل اسم الفنان الكبير أحمد رزق

ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها، كما يسعى المهرجان لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

وقد تم اختيار ثلاتة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من "مصر، فلسطين، إسبانيا، سلطنة عمان، المغرب، العراق، تونس، إيطاليا، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة". 

وسوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: "مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشي".

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