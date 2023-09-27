الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد ترشيح للأوسكار.. كيف وصل الفيلم الفلسطيني "باي باي طبريا" للعالمية؟

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن ترشيح فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة الفرنسية الجزائرية الفلسطينية لينا سويلم، لتمثيل دولة فلسطين بشكل رسمي وذلك عن فئة أفضل فيلم أجنبي طويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها السادسة والتسعين للعام 2024، والمنتظر الإعلان عن قائمته النهائية في يناير وإعلان الفيلم الفائز في مارس .

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فيلم “باي باي طبريا”

الفيلم تم صناعته عام 2021، وتمكن من الفوز بجائزة قيمتها عشرة الاف دولار أميركي وتوزيعه في العالم العربي من قبل إحدى شركات الانتاج وذلك في فئة دعم مرحلة ما بعد الانتاج .

تم اختياره ضمن 15 مشروعا روائياً ووثائقياً طويلاً، تم تقديمهم لملتقى القاهرة السينمائي، وفي العام 2022 فاز بجائزة الجزيرة الوثائقية، على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي الخامس والسبعين، بقيمة 15 ألف دولار .

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في "مهرجان البندقية السينمائي الدولي" في دورته الثمانين خلال شهر أغسطس الماضي، تبعه العرض الثاني في "مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في دورته الثامنة والأربعين .

قصه فيلم “باي باي طبريا”

الفيلم الوثائقى هو من إنتاج فلسطيني قطرى فرنسى بلجيكى، تدور أحداثه حول شخصية الفنانة هيام عباس التى غادرت في أوائل العشرينيات من عمرها، قريتها الفلسطينية لتحقق حلمها بأن تصبح ممثلة في أوروبا، تاركة وراءها والدتها وجدتها وأشقائها السبع، لتعود بعد ثلاثين عاماً بصحبة ابنتها المخرجة لينا سوالم إلى القرية، لتقوم هذه الأخيرة بمساءلة خيارات والدتها للمرة الأولى، واختبارها للمنفى والطريقة التي أثرّ بها هذا الغياب والرحيل على النساء في عائلتهن وعلى حيواتهن .

من هيا لينا سويلم مخرجه الفيلم؟

لينا سويلم ممثلة ومخرجة فرنسية جزائرية فلسطينية، مولودة في باريس، ودرست التاريخ والعلوم السياسية في جامعة السوربون، قبل أن تعمل مبرمجة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في العاصمة الأردنتينية بوينس آيرس.

فيلمها الوثائقي الطويل الأول "جزائرهم" حصل على جائزة الفيلم الأول في مهرجان مونبلييه الدولي للسينما المتوسطية، وجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي في مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان سينيمانيا السينمائي، من بين عشرات الجوائز الأخرى.

ومثلت لينا سوالم في ثلاثة أفلام طويلة من إخراج حفظية حرزي، وريحانة، ووالدتها هيام عباس، وتعمل حالياً مؤلفة للأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية.

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باي باي طبريا الأوسكار أزياء الأوسكار إطلالات الأوسكار أكاديمية الأوسكار افلام الاوسكار

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