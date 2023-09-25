فوي فوي فوي يواصل تصدره للإيرادات شباك التذاكر

لاقى فيلم “فوي فوي فوي”، ردود أفعال إيجابية من ناحية الإيرادات عقب عرضه بأسبوع كامل، حيث حقق العمل إيرادات مرتفعة بشكل تدريجي، محققًا مساء أمس الأحد إيراد وصل الى 737,227 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول في صراع الإيرادات.

الفيلم يتناول قصة شخص يحاول السفر إلى الخارج بكل الطرق إلا ان الظروف تقف أمام ذلك، ليجد بالصدفة خبر يفيد أن هناك فريق كرة قدم للمكفوفين سوف يسافران الى اوروبا وتحديدا بلندا، ليقوم بأقناع قيادي هذا الفريق بأنه كفيف، ويدخل قائمة الفريق لكن المسؤولين في الفريق يعلمان ذلك، ويهددونه بأن يفضحوه اذا لم يعطي لهم أموال مقابل سفره للخارج .

مرشح مصر للأوسكار

هذا وأعرب المخرج عمر هلال، عن سعادته البالغة بترشيح فيلمه "ڤوي ڤوي ڤوي"، لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2023.

وقال "هلال"، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"ياما انت كريم يارب يارب أشكرك على كل حاجة أحمدك يارب.. فوي فوي فوي المرشح من مصر لجائزة الأوسكار للفيلم الأجنبي".

وأضاف المخرج عمر هلال:"هشكر ناس كتير أوي أوي أوي بعد شوية، عشان العرض الخاص في دبي على وشك البداية، لكن أنا مش مصدق نفسي الحمد الله".

أبطال فيلم فوي فوي فوي

الفيلم من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

"ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، يحكي قصة "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.