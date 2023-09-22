صراع الإيرادات يشتعل و"فوى فوى فوى" يحصد المركز الأول

حقق فيلم “فوي فوي فوي” مساء أمس الخميس، إيرادات مرتفعة للغاية وصلت إلى مليون و300 ألف جنيه، وهو الإيراد اليومي الأعلى للعمل منذ طرحه بدور العرض السينمائية.

وحل فيلم“ وش في وش ”في المركز الثاني بعدما حصد إيرادات وصلت إلى 423,189 ألف جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل.

العميل صفر يحتل المركز الثاني

وحصد فيلم "العميل صفر" على إيراد وصل إلى 442,898 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وجاء في المركز الرابع فيلم“ أولاد حريم كريم ”للفنان مصطفى قمر وبسمة وداليا البحيري وبشرى بإيراد وصل إلى 92,033 ألف جنيه، وهو العمل الذي حصل على لغط كبير في الفترة الماضية بسبب مشكلة بطله مصطفى قمر مع الناقد طارق الشناوي الذي انتقد العمل.

وحصل فيلم "بيت الروبي" علي إيراد وصل إلى 66 ألف جنيه، ليكون إجمالي الفيلم 125 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه.

إيرادات “دولارات دولارات” ضعيفة ويصل لـ41 ألفًا

وحقق فيلم "دولارات دولارات" للنجم نضال الشافعي 41 ألف جنيه، وهو العمل الذي تعد ليلة أمس أول أيام عرضه للجمهور، لتكون انطلاقته ضعيفة للغاية من حيث الإيرادات.

وجاء في المركز السابع فيلم “مرعي البريمو” بإيراد 13 ألف جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وعدد آخر من الفنانين.

ع الزيرو يحتل المركز الثامن في صراع الإيرادات

وجاء فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان في المركز الثامن بإيراد وصل إلى 11 ألف جنيه مساء أمس الخميس.