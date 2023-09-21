"فوى فوى فوى" يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ774 ألف جنيه

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض أمس الأربعاء إيرادات كلية بقيمة مليون و492 ألفًا و620 جنيهًا وهي حصيلة إيرادات 10 أفلام.

وتصدر فيلم "فوى فوى فوى"، إيرادات ليلة الأربعاء في دور العرض المصرية بعد تحقيقه إيرادًا بلغ 774 ألف جنيه، في العمل الذي يلعب بطولته محمد فراج وبسنت شوقي وهو من إخراج وتأليف عمر هلال.

"العميل صفر" يحصد المركز الثاني

وحل في المركز الثاني فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني، حيث حقق إيرادات بلغت 279 ألف جنيه، والعمل يشارك فيه عدد من الفنانين ذوي الطابع الكوميدي، منهم مصطفى غريب وأسماء أبواليزيد وغيرهما.

وحصد فيلم "وش في وش" للنجمين محمد ممدوح وأمينة خليل المركز الثالث بإيراد وصل إلى 260 ألف جنيه، للعمل الذي يتناول فكرة ليلة واحدة يحدث فيها صراع بين أسرتين على انفصال أولادهما.

وحصد فيلم "أولاد حريم كريم" للفنان مصطفى قمر إيرادًا بلغ 66 ألف جنيه، وهو إيراد ضعيف أصبح يقل يوميًا، بعدما كان حقق العمل إيرادات جيدة في بداية طرحه بالسينمات، والعمل هو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بطولة بسمة وداليا البحيري وعلا غانم وبشرى.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحصل فيلم "بيت الروبي" على إيراد وصل إلى 55 ألف جنيه ليكون إجمالي الفيلم 125 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه.

وحقق فيلم "دولارات دولارات" للنجم نضال الشافعي 38 ألف جنيه، وهو العمل الذي تعد ليلة أمس أول أيام عرضه للجمهور، لتكون انطلاقته ضعيفة للغاية من حيث الإيرادات.

فيلم "دولارات دولارات" بطولة نضال الشافعي وصلاح عبدالله وهالة فاخر ومدحت تيخا وراندا البحيري، ومنة فضالي ومحمود حافظ وعلاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم ومن إخراج محمد خضري.