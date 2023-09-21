الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوى فوى فوى" يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ774 ألف جنيه

فوى فوى فوى
فوى فوى فوى

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض أمس الأربعاء إيرادات كلية بقيمة مليون و492 ألفًا و620 جنيهًا وهي حصيلة إيرادات 10 أفلام.

وتصدر فيلم "فوى فوى فوى"، إيرادات ليلة الأربعاء في دور العرض المصرية بعد تحقيقه إيرادًا بلغ 774 ألف جنيه، في العمل الذي يلعب بطولته محمد فراج وبسنت شوقي وهو من إخراج وتأليف عمر هلال.

"العميل صفر" يحصد المركز الثاني 

txt

بتكريم 4 شخصيات.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة

txt

ينطلق غدًا.. جدول عروض أسبوع أفلام جوتة في الإسكندرية

txt

"للأسف مش هكون موجود".. تامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكى

txt

من الإسكندرية.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل قصة فيلم الإسكندرانى

txt

نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

txt

"الحياة اليوم" تواصل متابعة التفاصيل الكاملة لاستعدادات الانتخابات الرئاسية

txt

غدًا.. أوس أوس يحل ضيفًا على "الراديو بيضحك" عبر 9090

txt

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تكريم مارزيا تيديشي

txt

3 عروض تمثل مصر بمهرجان شرم الشيخ المسرحي

txt

إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ8 لمهرجان شرم الشيخ المسرحى

وحل في المركز الثاني فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني، حيث حقق إيرادات بلغت 279 ألف جنيه، والعمل يشارك فيه عدد من الفنانين ذوي الطابع الكوميدي، منهم مصطفى غريب وأسماء أبواليزيد وغيرهما.

وحصد فيلم "وش في وش" للنجمين محمد ممدوح وأمينة خليل المركز الثالث بإيراد وصل إلى 260 ألف جنيه، للعمل الذي يتناول فكرة ليلة واحدة يحدث فيها صراع بين أسرتين على انفصال أولادهما.

وحصد فيلم "أولاد حريم كريم" للفنان مصطفى قمر إيرادًا بلغ 66 ألف جنيه، وهو إيراد ضعيف أصبح يقل يوميًا، بعدما كان حقق العمل إيرادات جيدة في بداية طرحه بالسينمات، والعمل هو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بطولة بسمة وداليا البحيري وعلا غانم وبشرى.

إيرادات فيلم بيت الروبي 

وحصل فيلم "بيت الروبي" على إيراد وصل إلى 55 ألف جنيه ليكون إجمالي الفيلم 125 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه.

وحقق فيلم "دولارات دولارات" للنجم نضال الشافعي 38 ألف جنيه، وهو العمل الذي تعد ليلة أمس أول أيام عرضه للجمهور، لتكون انطلاقته ضعيفة للغاية من حيث الإيرادات.

فيلم "دولارات دولارات" بطولة نضال الشافعي وصلاح عبدالله وهالة فاخر ومدحت تيخا وراندا البحيري، ومنة فضالي ومحمود حافظ وعلاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم ومن إخراج محمد خضري.

فراج فوي أكرم حسني اليزيد “اولاد حريم كريم” “العميل صفر”

مواد متعلقة

بتكريم 4 شخصيات.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة

ينطلق غدًا.. جدول عروض أسبوع أفلام جوتة في الإسكندرية

"للأسف مش هكون موجود".. تامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكى

من الإسكندرية.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل قصة فيلم الإسكندرانى

نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

"الحياة اليوم" تواصل متابعة التفاصيل الكاملة لاستعدادات الانتخابات الرئاسية

غدًا.. أوس أوس يحل ضيفًا على "الراديو بيضحك" عبر 9090

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تكريم مارزيا تيديشي

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

رئيس قناة السويس: انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصرى

"فوى فوى فوى" يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ774 ألف جنيه

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قضية التمويل الأجنبى.. أمر قضائى بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة

البصل والطماطم بكام النهاردة.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟