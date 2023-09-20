"الحياة اليوم" تواصل متابعة التفاصيل الكاملة لاستعدادات الانتخابات الرئاسية

يواصل برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على قناة "الحياة"، اليوم الأربعاء، سلسلة حلقاته لمتابعة استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات.

الحياة اليوم يستعرض تفاصيل الاستعدادات الخاصة بانتخابات الرئاسة

يسلط البرنامج الذي يذاع في السابعة مساء، تفاصيل المؤتمر الصحفي للهيئة لإطلاع الرأي العام على ما تم استعدادًا للانتخابات الرئاسية.

يستضيف البرنامج عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكذلك النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان قد استعرض برنامج "الحياة اليوم" لقاءً خاصًا عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية؛ في دورته السادسة عشرة بالمجلس الأعلى للثقافة، والذي شاركت فيه 30 فرقة من الكونغو برازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وإندونيسيا واليمن وقبرص ومصر؛ بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.