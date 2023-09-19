أحمد العوضى يعد الجمهور بمفاجآت.. و"ينفصل" عن ياسمين عبدالعزيز فى رمضان 2024

تحدث الفنان أحمد العوضي عن أحدث أعماله السينمائية "الإسكندراني"، والمنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير ذلك على مشاركته بعمل درامي في رمضان المقبل.

ويصور "العوضي" فيلم "الإسكندراني"، حاليًا، ما بين لوكيشن داخلي في مدينة الإنتاج الاعلامي، ولوكيشن خارجي بعدد من شوارع مدينة الإسكندرية، استعدادًا ليكون العمل جاهزا للعرض مطلع العام الجديد.

أحمد العوضى فى رمضان 2024

ونفى "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ما يتردد بأن انشغاله بتصوير أكثر من عمل سينمائي من الممكن أن يحول دون إمكانية تواجده في شهر رمضان المقبل بعمل درامي.

وقال "العوضي" إنه سيتواجد في موسم رمضان 2024، بعمل درامي مختلف وملىء بالمفاجآت، مشيرًا إلى الكشف عن تفاصيل حول المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن المسلسل الرمضاني من المنتظر أن يكون بعيدًا عن الديو الناجح مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك طبقًا لتأكيده أكثر من مرة حول فكرة الانفصال فنيًا في العام المقبل، بشكل يتيح للجميع الظهور بشكل مختلف، على الرغم من نجاح عملهما سويًا في العامين الماضيين.

وينشغل "العوضي" بعد تصوير "الإسكندراني"، بتصوير فيلم "البلدوزر"، الذي يميل إلى الأكشن، خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري ومطلع العام الجديد.

تفاصيل فيلم الإسكندرانى

فيلم "الإسكندراني" مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته بشكل مثير.