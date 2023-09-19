الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يعد الجمهور بمفاجآت.. و"ينفصل" عن ياسمين عبدالعزيز فى رمضان 2024

العوضي
العوضي

تحدث الفنان أحمد العوضي عن أحدث أعماله السينمائية "الإسكندراني"، والمنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير ذلك على مشاركته بعمل درامي في رمضان المقبل.

ويصور "العوضي" فيلم "الإسكندراني"، حاليًا، ما بين لوكيشن داخلي في مدينة الإنتاج الاعلامي، ولوكيشن خارجي بعدد من شوارع مدينة الإسكندرية، استعدادًا ليكون العمل جاهزا للعرض مطلع العام الجديد.

txt

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة إسلام إبراهيم

txt

بينها "نسمة محجوب ورامي صبري".. تعرف على أبرز الحفلات الغنائية الفترة المقبلة

txt

الموت يفجع الفنان إسلام إبراهيم

txt

"السينمائيين" تنعى أشرف مصيلحى.. وهذا ما طالبت به الجمهور

txt

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

txt

خالد يوسف: أحمد العوضى كان المرشح الأول لبطولة "سره الباتع"

txt

عقب تباين إيرادات فيلمه الجديد.. هل يخرج هنيدي من النفق المظلم بـ"الجواهرجي"

txt

"On Set".. إنجى يحيى تعود على On ببرنامج فنى

txt

قبل عرضه بساعات.. تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج "بيت مراد"

txt

في ذكرى ميلاده.. تفاصيل العلاقة الفنية بين إسماعيل ياسين وابن الليل

أحمد العوضى فى رمضان 2024

ونفى "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ما يتردد بأن انشغاله بتصوير أكثر من عمل سينمائي من الممكن أن يحول دون إمكانية تواجده في شهر رمضان المقبل بعمل درامي.

وقال "العوضي" إنه سيتواجد في موسم رمضان 2024، بعمل درامي مختلف وملىء بالمفاجآت، مشيرًا إلى الكشف عن تفاصيل حول المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن المسلسل الرمضاني من المنتظر أن يكون بعيدًا عن الديو الناجح مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك طبقًا لتأكيده أكثر من مرة حول فكرة الانفصال فنيًا في العام المقبل، بشكل يتيح للجميع الظهور بشكل مختلف، على الرغم من نجاح عملهما سويًا في العامين الماضيين.

وينشغل "العوضي" بعد تصوير "الإسكندراني"، بتصوير فيلم "البلدوزر"، الذي يميل إلى الأكشن، خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري ومطلع العام الجديد.

تفاصيل فيلم الإسكندرانى 

فيلم "الإسكندراني" مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته بشكل مثير.

أحمد العوضي أحمد العوضي وخالد يوسف احمد العوضي وياسمين عبد العزيز العوضي العوضي الفنان

مواد متعلقة

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة إسلام إبراهيم

بينها "نسمة محجوب ورامي صبري".. تعرف على أبرز الحفلات الغنائية الفترة المقبلة

الموت يفجع الفنان إسلام إبراهيم

"السينمائيين" تنعى أشرف مصيلحى.. وهذا ما طالبت به الجمهور

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

خالد يوسف: أحمد العوضى كان المرشح الأول لبطولة "سره الباتع"

عقب تباين إيرادات فيلمه الجديد.. هل يخرج هنيدي من النفق المظلم بـ"الجواهرجي"

"On Set".. إنجى يحيى تعود على On ببرنامج فنى

الأكثر قراءة

الأهلى وزيزو الأغلى.. 5.5 مليار جنيه القيمة التسويقية للدورى

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ترحيل مواطن روسى خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

رئيس جنايات الزقازيق يناقش المتهمة بقتل طفلها وأكله فى الشرقية (فيديو)

بمليون طن.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى تصدير البطاطس

طالب بإعلام بني سويف: الرئيس السيسي غيّر الريف المصري تغيير جذري (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية