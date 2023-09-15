"On Set".. إنجى يحيى تعود على On ببرنامج فنى

ينطلق الخميس 21 سبتمبر برنامج “On Set” عبر قناة ON في تمام الساعة السابعة مساء وتقدمه المذيعة إنجي يحيى، وهو برنامج فني يتناول كل الأخبار والأحداث الفنية بجانب لقاءات أسبوعية مع الفنانين.

من هي مذيعة برنامج On Set النسخة الجديدة؟

وتعود إنجي يحيى للعمل الإعلامي بعد تركها قناة الزمالك قبل شهرين من تاريخه، إنجي يحيى بدأت العمل في مجموعة قنوات أون تايم في عام 2017 من خلال تقديم النشرات الإخبارية الرياضية، ثم عادت لتقديم برنامج صباحي عبر شاشة قناة الزمالك هو برنامج نهارك أبيض لمدة موسمين مع نيرفانا العبد ومحمد طارق قبل أن تترك العمل في القناة والبرامج الرياضية وتتجه إلى تقديم البرامج الفنية.

تفاصيل برنامج الكاتب أحمد مراد الجديد على قناة أون

كما تعرض قناة أون، اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج "بيت مراد"، في تمام الساعة 8 ونصف مساء.

يقدم البرنامج الكاتب أحمد مراد، وتظهر معه في الحلقات ابنته "فاتيما"، وتقوم بمناقشة بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وسيكون The Chemistry Between Us للكاتب لـ"لاري يونج" أول الكتب التي ستتم مناقشتها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك كتاب Talking to Strangers للكاتب "مالكوم جلادويل".

برنامج "بيت مراد" هو برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلقا بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك وجهة نظر "فاتيما" التي تمثل الجيل الجديد.