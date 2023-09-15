"فوي فوي فوي" يتصدر قائمة الإيرادات بـ897,844 جنيهاً

تنافس مساء أمس الخميس 11 عملاً سينمائياً على لقب الأعلى إيراداً في دور العرض السينمائي المصري، ليتصدر القائمة فيلم "فوي فوي فوي" للنجم محمد فراج، وهو العمل الذي طرح منذ يومين فقط، حيث حقق مساء أمس الخميس 897,844 جنيهاً.

وجاء في المركز الثاني فيلم "العميل صفر" بإيرادات 657,996 جنيهاً، وهو العمل الذي يقدم بطولته الفنان أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "وش في وش" للنجم محمد ممدوح والنجمة أمينة خليل بإيراد وصل إلى 617,223 جنيهاً.

وحل في المركز الرابع فيلم "أولاد حريم كريم" بإيراد وصل إلى 214 ألف جنيه، وهو العمل الذي يلعب بطولته مصطفى قمر وبشرى وبسمة وداليا البحيري، وطُرح منذ حوالي أسبوع.

بيت الروبي ينافس على الايرادات

في المركز الخامس جاء فيلم "بيت الروبي" بإيراد وصل إلى 105 آلاف جنيه، وهو العمل الذي وصل إلى ذروة إيرادات الأفلام المصرية عبر تاريخها بوصوله إلى 124 مليون جنيه، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ويتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المركز السادس جاء فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي بإيراد وصل إلى 27 ألف جنيه، وجاء فيلم "على الزيرو" لمحمد بإيراد وصل إلى 14 ألف جنيه، والمركز الثامن حصل عليه فيلم "مستر إكس" بإيراد وصل إلى 17 ألف جنيه وهو من بطولة أحمد فهمي.

وفي المركز التاسع حصل فيلم "شمس" لعمرو عبدالجليل بإيراد وصل إلى 4703 جنيه، فيما حل فيلم “البعبع” بالمركز العاشر بإيراد وصل إلى 3364 جنيه، وهو من بطولة أمير كرارة وياسمين عبدالعزيز ويحقق العمل إيرادات جيدة بشكل عام وصل إلى 30 مليون، في حين حل في المركز الأخير فيلم "تاج" بإيراد وصل إلى 822 جنيه فقط وهو من بطولة تامر حسني.