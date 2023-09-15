محمد أبوداود ضيف إيمان أبوطالب فى "بالخط العريض"

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على قناة "الحياة"، اليوم، الفنان والمخرج المسرحي محمد أبو داود.

يكشف أبو داود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، كما يكشف تفاصيل علاقته بعدد من النجوم أبرزهم الفنان الكبير يوسف وهبي وفؤاد المهندس والمخرج السيد راضي.

تفاصيل حلقة محمد أبوداود

يتحدث أبوداود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث ويكشف أسرار الشجار بينهما على المسرح وأمام الجمهور.

كما يوضح أبوداود أسرار اعتماده على نفسه بعيدا عن اسم وعلاقات والده، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء، حول أجر الفنان سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين مقارنة بالنجم عادل إمام.

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على قناة "الحياة" الجمعة من كل أسبوع في 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

محمد أبو داود ممثل ومخرج مسرحي مصري، من مواليد 10 نوفمبر 1944 عمل بالسينما من أعماله في التليفزيون نسر الشرق 1997 ام كلثوم 2000 أمانة ياليل زينات والثلاث بنات .

يذكر أن “محمد أبو داوود” له عدد من الأعمال السنمائية منها: ” أوشن 14″، “مسجون ترانزيت”، “مرجان أحمد مرجان”، “عبده مواسم”، “أوقات فراغ”، “السفارة في العمارة”، “يوم الكرامة”، “زكية زكريا في البرلمان”، “أبناء الشيطان”، “عصر الذئاب”، “ابن تحية عزوز”، “بلاغ ضد امرأة”، “خيوط العنكبوت”، “أيوب”، “غريب في بيتي”، “أمهات في المنفى”، “ولا في النية أبقى”، “رسالة إلى الوالي”، “زيارة السيد الرئيس”.

أعماله فى مجال الدراما

كما شارك أبو داود في بعض المسلسلات مثل “شبر ميه”، “الخروج”، “مملكة يوسف المغربي”، “المغني”، “مولد وصاحبه غايب”، ريوميات زوجة مفروسة أوي”، “وش تاني”، “بدون ذكر أسماء”، “طيري يا طيارة”، “على كف عفريت”، “نابليون والمحروسة”، “باب الخلق”، “فرح العمدة، “لحظات حرجة”، “المنتقم”، “الجماعة”، “طوق نجاة”، “حقي برقبتي”، “تاجر السعادة”، “متخافوش” وغيرها.