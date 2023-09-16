السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يفى بوعده ويقابل الفائزين بمسابقته ويتفاجأ بموهبة غنائية (صور)

الفائزين بمسابقة
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي

وفّى الفنان  أحمد العوضي بوعده لجمهوره الذين فازوا في مسابقته التي أعلن عنها الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

مسابقة أحمد العوضي

وتقابل أحمد العوضي مع الفائزين اليوم السبت لتسليمهم المبلغ المالي الذي أعلن عنه نظير المسابقة وتفاجأ بموهبة إحدى المتسابقات الفائزات وهي الغناء وأشاد "العوضي" بموهبتها ونشر لها مقطع فيديو وهي تغني أغنية "حلوين من يومنا" وعلق على الفيديو قائلًا: "ألف ألف شكر وحقيقي من أحلى الأصوات اللي سمعتها موهبة حقيقية".

كما نشر أحمد العوضي عددًا من الصور برفقة الفائزين بالمسابقة وعلق على الصور قائلًا: "إخواتي الـ١١ اللي فازوا بالمسابقة مبروك عليكم وأنبسط إني قابلتكم".

أحمد العوضي يبدأ تصوير فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي مؤخرًا على بطولة فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف وبدأ في تصوير أول مشاهده الساعات الماضية بمدينة الإنتاج الإعلامي داخل حي إسكندرية.

فيلم "الإسكندرانى"، مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي

الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفائزين بمسابقة الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي العوضي مسابقة أحمد العوضي فيلم “الاسكندراني” الإسكندراني أسامة أنور عكاشة

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