بينها "نسمة محجوب ورامي صبري".. تعرف على أبرز الحفلات الغنائية الفترة المقبلة

يحيي العديد من نجوم الفن الفترة المقبلة حفلات غنائية بعد موسم ناجح شهد العديد من الفعاليات الفنية، ويستعرض الدستور أبرز هذه الحفلات الغنائية.

وائل جسار ونسمة محجوب

يحيي النجم اللبناني وائل جسار والفنانة نسمة محجوب، حفلاً غنائيًا يوم 14 أكتوبر المقبل في أحد الفنادق بمصر الجديدة، حيث يقدم الثنائي عددا كبيرا من الأغاني المشهورة لهما.

رامي صبري يقابل جمهوره بالإسكندرية

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك وسط جمهوره داخل أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم "رامي" لجمهوره خلال الحفل مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "ملك الفرفشة، كعب عالي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، إنتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطّبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

أحمد سعد وروبي بمصر للعلوم والتكنولوجيا

يحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما بإستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والكثير من الاستعراضات المدهشة.

محمد حماقي في الكويت

كما يستعد المطرب محمد حماقى لإحياء حفلته الغنائية، ومن المقرر إقامتها في دولة الكويت يوم الخميس 21 سبتمبر الجارى.

وائل الفشني على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي

يحيي المطرب وائل الفشنى يوم 22 سبتمبر حفلا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، كما تم طرح التذاكر بسعر 150 جنيها.