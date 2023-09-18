الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموت يفجع الفنان إسلام إبراهيم

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

توفيت منذ قليل والدة الفنان إسلام إبراهيم، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكتب إسلام، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلًا: "أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي)".

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وتابع مسترشدًا بآيات من القرآن الكريم قائلًا: "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء لله والدوام لله. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى" .

وتعرضت والدة الفنان إسلام إبراهيم، اليوم، لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وشارك "إسلام" منشورًا له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مطالبًا بالدعاء لوالدته: "أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء، الدعاء يغير الأقدار".

تفاصيل مرض والدة إسلام إبراهيم

كما قد كتب إسلام إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لوالدته، قائلًا: "الناس اللي كانت حابة تتطمن على ماما لأني بتسئل كتير جدًا دلوقتي هي تحت حاجة اسمها العلاج التحفظي أو التلطيفي لحين استقرار حالتها الصحية، والسماح بدخول جراحة أو اتخاذ أي إجراء آخر".

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