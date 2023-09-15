الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب تباين إيرادات فيلمه الجديد.. هل يخرج هنيدي من النفق المظلم بـ"الجواهرجي"

هنيدي
هنيدي

تعرض النجم محمد هنيدي لأزمة شديدة أمام جمهوره، بسبب فيلمه الأخير “مرعي البريمو”، والذي لم يجد السبيل للوصول لقلوب الجماهير، خاصة وأن نجم الكوميديا أعلن مرارًا وتكرارًا أنه سيكون الحصان الأسود لأعماله السينمائية بعد الكثير من الإخفاق الذي وجده في أعماله الأخيرة والتي ظهرت عبر تعليقات جمهوره وكذلك إيرادات هذه الأفلام.

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وقال الناقد رامي متولي لـ"الدستور"، فيلم هنيدي الجديد “مرعي البريمو” لم يجد القبول الجماهيري الكبير خاصة وأن إيرادات الفيلم في أول أيام عرضه كانت جيدة فكانت بالملايين، لكن تعليقات الجمهور على الفيلم، جعلت المحبين لهنيدي يعودون لفكرة انهياره الفني بعد أكثر من عمل لم يجد القبول، فابتعدوا عن مشاهدة فيلمه الجديد الذي حقق إيراد ليس بالقوي في 6 أسابيع لعرضه متخطيًا 16 مليون جنية فقط، وهو رقم ضعيف مقارنتًا بباقي الأعمال المعروضه في نفس الموسم فحل في مراكز متأخره.

محمد هنيدي يجاهد بفيلم “الجواهرجي” للعودة لقلوب جمهوره

ويحاول هنيدي هذه الفترة أن يجد طوق نجاة عبر تجربة جديدة مليئة بالنجوم وتشهد عودة الفنانة منى زكي للتعاون معه بعد سنوات من الانفصال المهني، لتكون منى زكي وطاقم عمله الجديد الذي يحمل اسم “الجواهرجي” والذي يعتبر حالة كوميدية جديدة لهنيدي الذي اتجه للانتاج بأعماله الجديدة، والذي ضم خلاله عدد من النجوم منهم آسر ياسين وأحمد صلاح السعدني وباسم سمرة وتارا عماد ولبلبة وعدد وافر من النجوم.

محمد هنيدي يعود للسينما بفيلم “الجواهرجي”

ويضع هنيدي كل التفاصيل التي تجعل فيلمه الجديد “الجواهرجي” ضمن الأعمال الجيدة في تاريخه الفني، والتي يحاول من خلاله أن يجد نفسه في قلوب الجمهور من جديد بعد عدد من الإخفاقات، التي جعلت الثقة في نجاح فيلمه منعدمة من قبل، ففكرة التعاون من جديد مع منى زكي بعد أكثر من 23 عامًا من الامور التي ينتظرها الجمهور، وكذلك فكرة تواجد عدد وافر من الممثلين المفضلين للجمهور أمرًا يجعل الجمهور يرغب في مشاهدة الفيلم في دور العرض السينمائي.

كذلك يضع هنيدي الرهان على المؤلف عمر طاهر، والذي قابلا النجاح سويًا من قبل في مسلسل الأنيميشن الشهير “سوبر هنيدي”، ليكون عمر طاهر من ضمن المؤشرات التي يعتمد عليها في عملية إنجاح الفيلم بسبب براعة ما يكتبه طاهر في أعماله الفنية.

محمد هنيدي آخر أعمال محمد هنيدي الجواهرجي محمد هنيدي الفنان الكوميدي محمد هنيدي هنيدي

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