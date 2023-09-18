فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة علي الفنان اشرف مصيلحي، وذلك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بتواجد أقاربه وعدد قليل من أصدقائه، على أن ينتقل الجثمان بعد ذلك إلى مثواه الأخير ودفنه في مدافع العائلة.

وخلال وصول الجثمان الخاص بالراحل الذي توفى بعد صراع كبير مع السرطان، ظهرت زوجته المخرجة منال الصيفي وهي في حالة انهيار شديدة على فراق زوجها، حيث قام عدد من أقاربها بتهدئتها حتى يتم دفن الراحل بشكل هادئ وحتى لا تدخل في نوبة مرض شديدة بسبب هذا الانهيار الكبير الذي وصلت إليه بعد وفاته.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان صحفي ببالغ الحزن والأسى، الفنان الراحل أشرف مصيلحي وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من هو أشرف مصيلحي



ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية، وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتليفزيون المصري، حتى إن أعماله بلغت أكثر من 70 عملا موزعة بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش إجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكان آخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.

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