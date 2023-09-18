موعد جنازة الفنان أشرف مصيلحى.. المهن التمثيلية تكشف تفاصيل المشاركة فى تشييعه

تشيع جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير بالتجمع، ومن المقرر أن يتم دفنه بمقابر الأسرة.

جنازة الفنان أشرف مصيلحى

وتشهد الجنازة حضور وفد من نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وعدد كبير من الفنانين الذين يودعون الفنان الراحل أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير.

موعد جنازة الفنان أشرف مصيلحى

وقال الفنان أيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن النقابة تقف على كافة التفاصيل الخاصة بجنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ولم يترك نقيب المهن التمثيلية، د. أشرف زكى، أسرته منذ علمه بالوفاة أمس.

من جانبها، أصيبت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، بحالة من الانهيار التام.

وتستقبل أسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي العزاء غدا بمسجد المشير عقب صلاة المغرب.

سبب وفاة أشرف مصيلحى

وكان الفنان أشرف مصيلحي قد رحل عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته بشكل كبير الأسبوع الماضي، ما استدعى نقله للمستشفى عدة مرات، ورفضت زوجته المخرجة منال الصيفي حجزه بالمستشفى بناء على رغبته، حيث كانت تقيم له غرفة عناية مركزة داخل المنزل، وذلك تحت إشراف طبي دقيق.

ونعى عدد كبير من الفنانين الفنان أشرف مصيلحي عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن فقدانه خسارة كبيرة للوسط الفني.

آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحى

الفنان أشرف مصيلحي قدم عددا كبيرا من الأعمال خلال مشواره الفني، وكانت آخر أعماله الفنية منذ عامين، حيث قدم في 2021 مسلسل بعنوان "الطاووس"، وقدم فيه شخصية تدعى "عاطف"، وشارك في بطولته كل من النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، وهبة عبدالغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.