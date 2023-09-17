آخر ظهور تلفزيوني للفنان أشرف مصيلحي.. تحدث عن "البطل صلاح"(فيديو)

توفى الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض، مساء الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتبعاته ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.

كان آخر ظهور تلفزيوني للفنان ببرنامج "كلام ستات"، الذي كانت تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانات ندى رحمى، ونهال عنبر وهيدى كرم عبر فضائية "on e" عام 2019.؟

وفي الحلقة تحث الفنان أشرف مصيلحى عن مشواره الفي وأبرز أعماله الجديدة القائم عليه الآن.

وتحدث عن أبنائه الأربعة، مؤكدًا أن أحدهم يطمح أن يكون ممثلا وهو "كريم" وشارك معه في مسلسل “كلبش”.

وقال إن مسلسل كلبش الجزء الثالث يختلف في أحداثه عن الجزأين الأول والثاني، ووافق على المشاركة فيه للنجاح الكبير الذي حققه الجزأين السابقين ولنجومية أمير كرارة حاليا في الشارع المصري، إضافة إلى أن دوره فيه مختلف عن أي دور قدمه سابقا .

وتابع قائلا يمكن أن أقدم شخصية معينة في أكثر من عمل فني، لكن أجسدها بشكل جديد وأداء تمثيلي مختلف عن الشخصية السابقة، فمثلا شخصية الشرير تختلف من واحد لآخر وشخصية الضابط تختلف أيضا من ضابط لآخر.

وأكمل: “مشوفتش كلبش 1 و2، لكن الفيد باك كان كويس، كلبش 3 لما جالي انبسطت، خفت في البداية لكن انصدمت من الإسكربت، وكان فرصة للنجاح”.

وتحدث في اللقاء عن شخصية "البطل"، قائلا: “بنفتقد دلوقتي لشخصية البطل وإحنا صغيرين كنا نحط صورة محمود الخطيب، عمر الشرف، عادل إمام مثلا على الحيطة، إحنا دلوقتي مبقاش عندنا الهيرو ده أو قل الموضوع بشكل كبير، لكن بفرح لما بلاقي الأطفال بتحط صورة محمد صلاح ولابسين التي شيرت بتاعه وبيفكروا زيه، محتاجين الشخصية البطلة اللي دائما موجودة معانا”.