"الاختيار" و"الطاووس".. آخر أعمال الراحل أشرف مصيلحى

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 49 عاما.

آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي

كانت آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي منذ عامين حيث قدم في 2021 مسلسل بعنوان "الطاووس" وقدم فيه شخصية تدعى "عاطف" وشارك في بطولته كل من النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبدالغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وشارك الراحل أشرف مصيلحي في عام 2020 ضمن كتيبة وأبطال مسلسل "الاختيار 1" وقدم خلال الأحداث شخصية "أحمد توفيق" زوج أخت الإرهابي هشام عشماوي الذى قام بدوره الفنان أحمد العوضى، حيث دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الاختيار حول حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم مقاتلي دولة الخلافة الإسلامية في سيناء.

مسلسل "الاختيار 1" شارك في بطولته كل من أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصرى وصلاح عبدالله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.