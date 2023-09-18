وفاة أشرف مصيلحي تهز الوسط الفني.. موعد ومكان صلاة الجنازة

قررت أسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي تشييع جثمانه، غدًا الاتنين، بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي، على أن يقام العزاء، الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في قاعة الروضة.

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كانت الفنانة يسرا قد ددعت للفنان الراحل بالشفاء العاجل بعد الأزمة الصحية التى كان يمر بها وذلك في منشور لها على حسابها الرسمي على "إنستجرام" قالت فيه: "ربنا يشفى صديقى العزيز اللى من أطيب الناس اللى قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك..أشرف مصيلحى".

ودعت المخرجة منال الصيفى لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية، وكتبت عددا من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

وفى يوليو الماضى، قالت المخرجة منال الصيفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم، مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس".