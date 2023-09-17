ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

غيّب الموت، مساء الأحد، الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو العزاء.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

كان الفنان الراحل أشرف مصيلحي يعاني من مرض التهاب الأوعية الدموية؛ نتيجة الأدوية التي كان يعتاد تناولها بسبب إصابة سابقة بالسرطان.

يمكن أن يتسبب الالتهاب في زيادة سماكة جدران الأوعية الدموية، ما يقلل من عرض الممر عبر الوعاء إذا تم تقييد تدفق الدم، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء والأنسجة.

هناك أنواع عديدة من التهاب الأوعية الدموية، ومعظمها نادر، قد يؤثر التهاب الأوعية الدموية على عضو واحد فقط، أو عدة أعضاء. يمكن أن تكون الحالة قصيرة المدى أو طويلة الأمد.

يمكن أن يؤثر التهاب الأوعية الدموية على أي شخص، على الرغم من أن بعض الأنواع أكثر شيوعًا بين فئات عمرية معينة، اعتمادًا على النوع الذي لديك، قد تتحسن دون علاج. تتطلب معظم الأنواع أدوية للسيطرة على الالتهاب ومنع تفجره.

كيف يحدث الالتهاب في الدم؟

التهاب الدم عملية معقدة تشمل مجموعة متنوعة من الخلايا والبروتينات التي تحمي الجسم من العدوى والمواد الغريبة، مثل البكتيريا والفيروسات، حيث يساعد الالتهاب الجسم عن طريق إنتاج خلايا الدم البيضاء التي يحتاجها الجسم لمحاربة العدوى.

ويتسبب الجهاز المناعي في حدوث استجابة التهابية بشكل غير لائق، وهذا هو الحال مع أمراض المناعة الذاتية، حيث يعوض الجسم عن طريق مهاجمة أنسجته السليمة، ويتصرف كما لو كانت مصابة أو غير طبيعية.

عندما تبدأ عملية الالتهاب يتم إطلاق المواد الكيميائية الموجودة في خلايا الدم البيضاء في الدم والأنسجة المصابة لحماية الجسم حيث تزيد المواد الكيميائية من تدفق الدم إلى مناطق الجسم المصابة أو المصابة، ما يسبب الإحمرار والدفء.

قد تسبب هذه المواد الكيميائية أيضًا تسرب السوائل إلى الأنسجة، ما يؤدي إلى التورم، حيث يمكن أن تحفز هذه العملية الوقائية أيضًا الأعصاب والأنسجة، مما يسبب الألم.

أنواع التهاب الدم:

1- الالتهاب الحاد

يحدث الالتهاب الحاد بعد مهاجمة البكتيريا والمواد الغريبة الأخرى الجسم، ومن أسبابه ما يلي:-

التهاب الشعب الهوائية الحاد.

التهاب الحلق المرتبط بالأنفلونزا.

التهاب الجلد التماسي.

2- الالتهاب المزمن

التهاب المفاصل الالتهابي.

الربو حيث يسبب التهاباً في الممرات الهوائية التي تنقل الأكسجين إلى الرئتين.

التهاب الأمعاء.

الأكزيما.

أسباب التهاب الدم

يمكن أن يحدث التهاب الدم نتيجة للإصابة بأي نوع من العدوى، البكتيرية أو الفيروسية أو عدوى الفطريات.

بعض أنواع العدوى تترافق مع نسبة عالية من احتمالية الإصابة بالتهاب الدم.

ويمكن أن تؤدي عدوى العظام التي تعرف بالتهاب العظم والنقي إلى تسمم الدم، خاصة في الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، فقد تصل البكتيريا من خلال الجروح الجراحية، والقسطرة البولية.

كما تشمل أشهر أنواع العدوى التي تسبب التهاب الدم ما يلي:-

الالتهاب الرئوي

عدوى التجويف البطني

التهاب الكليتين

تسمم الدم

التهاب السحايا

العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالتهاب الدم

نقص المناعة

المكوث في وحدة العناية المركزة في المستشفى وتلقي العلاج فيها من خلال الحقن الوريدية.

الحمل، يمكن أن يصيب التهاب الدم المرأة خلال فترة الحمل، نتيجة للإصابة التهاب المجاري التنفسية والبول وغيرها.

التعرض لجروح أو إصابات بالغة، مثل الحروق.

التعرض للأجهزة الطبية الجائرة، مثل القسطرة الوريدية أو أنابيب التنفس.

الإصابة بمرض السكري.

مضاعفات التهاب الدم