الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمال الحريم والسفاح.. أبرز أعمال الراحل أشرف مصيلحى الفنية

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

رحل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي، مساء الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي اشتهر بطيب أخلاقه بين أصدقائه سواء داخل أو خارج الوسط الفني، ما ساد حالة حزن على المقربين له وجمهوره.

واشتهر مصيلحي بأدواره المختلفة والمميزة، ويرصد "الدستور" خلال التقرير التالي أبرز أعمال الراحل أشرف مصيلحي الفنية.

جمال الحريم

أبدع أشرف مصيلحي خلال مسلسل جمال الحريم بتجسيده دور الساحر الشرير الذي يدعى مقصود، ولفت الأنظار بتقمصه للدور بشكل ملفت محققًا نجاحا كبيرا وقتها.

تدور أحداث مسلسل جمال الحريم حول الجن العاشق والعفاريت والخرافات، حيث تتعرض بطلة المسلسل وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، ويتكون المسلسل من 45 حلقة، من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة الفنانة اللبنانية نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، حازم سمير، فراس سعيد، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، هدى الأتربي ومحمد شاهين، كما يظهر الفنان صلاح عبدالله، خلال أحداث مسلسل جمال الحريم كأحد ضيوف الشرف، بالإضافة إلى عدد من النجوم.

السفاح

جسد أشرف مصيلحي دور زوج الأم الشاب المتزوج من سيدة تكبره بالعمر بكثير، ومدمن للمخدرات ويقوم بضربها بشكل دائم مما يثير غضب ابنها الذي جسده الفنان هاني سلامه، وقام بدور السفاح.

فيلم السفاح عام 2009، ينشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته في عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه في تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار إلى علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال ليستطيعا تحقيق حياة جديدة معها من خلال جريمة أخيرة، وهذا الفيلم كان محاكاة فنية لقصة حقيقية عن السفاح أحمد حلمي الذي قتل أسرة بالكامل في حي المهندسين.

الطاووس

وشارك أشرف مصيلحي في مسلسل "الطاووس" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا أثناء عرضه بموسم رمضان لعام 2021، ويعد من أعماله الفنية الأخيرة التي شارك فيها قبل مرضه.

كلبش

ظهر الفنان الراحل خلال مسلسل كلبش الموسم الثالث بدور الضابط عوني من بطولة أمير كرارة الذي عرض في 2018، وضم عددا من النجوم منهم الراحل هيثم أحمد زكي، روجينا، وهالة فاخر، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. 

ولد الغلابة

كما جسد أشرف مصيلحي دور الضابط أيضًا ضمن أحداث مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، وتم عرضه بالسباق الرمضانى لعالم 2018 من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته كل من مى عمر وإنجى المقدم وإدوارد وكريم عفيفى وصفاء الطوخى وعفاف رشاد وفايق عزب وهادى الجيار.

وتوفي مساء الأحد، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ولم تستقر أسرته على تحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء.

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