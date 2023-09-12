الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحياة اليوم" يرصد فعاليات النسخة الأولى بمنتدى الاستثمار البيئى والمناخى (فيديو)

النسخة الأولى من
النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي

رصد برنامج "الحياة اليوم"، اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي  والمناخي بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة، والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث انطلق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر في نسخته الأولى، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من الاستثمارات الخضراء.

ويضم منتدى الاستثمار البيئى والمناخي فى مصر، حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتى تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.

 

طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص

كما يتم طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، التى تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وأن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحفيز القطاع الخاص.

فعاليات النسخة الأولى فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي منتدى الاستثمار البيئي والمناخي الحياة اليوم يرصد فعاليات النسخة الأولى

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