عبدالمنعم السيد: الاستثمار الأخضر يعتبر تحقيقًا لسبل عيش مستدام خلال الفترات القادمة

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تفاصيل النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي، قائلًا: "إن نظرة العالم للتغيرات المناخية والاهتمام بالبيئة، بدأ منذ 8 أو 10 سنوات، حيث كان يوجد اهتمام بالغ بـالتغيرات المناخية، وقد بدأ هذا الاهتمام يتزايد".

وأضاف السيد خلال مداخلة عبر قناة Dmc، جميعنا شهدنا ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27، نهاية العام الماضي، حيث كان يتحدث عن التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية، التي تتسبب في حرائق الغابات، بالإضافة إلى ما يحدث من عواصف وتغيرات التي تؤثر على البيئة بشكل كبير".

الاستثمار البيئي

وأوضح أن الاهتمام بدأ من خلال الاستثمار في هذا القطاع المتمثل في البيئة، وهو يعتبر القطاع الواعد والمستقبلي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات سواء كانت عن طريق الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال فتح مشروعات خاصة بالطاقة النظيفة والطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان في أسوان، طاقة الرياح الموجودة في الزعفرانة، الاتفاق مع الهند على محطة رياح في غرب سوهاج، الاهتمام بـالهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، مؤكدًا أن الاستثمار الأخضر يعتبر تحقيقًا لسبل عيش مستدام خلال الفترات القادمة.