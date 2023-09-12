الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم السيد: الاستثمار الأخضر يعتبر تحقيقًا لسبل عيش مستدام خلال الفترات القادمة

الاستثمار البيئي
الاستثمار البيئي

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  تفاصيل النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي، قائلًا: "إن نظرة العالم للتغيرات المناخية والاهتمام بالبيئة، بدأ منذ 8 أو 10 سنوات، حيث كان يوجد اهتمام بالغ بـالتغيرات المناخية، وقد بدأ هذا الاهتمام يتزايد".

وأضاف السيد خلال مداخلة عبر قناة Dmc، جميعنا شهدنا ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27، نهاية العام الماضي، حيث كان يتحدث عن التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية، التي تتسبب في حرائق الغابات، بالإضافة إلى ما يحدث من عواصف وتغيرات التي تؤثر على البيئة بشكل كبير". 

الاستثمار البيئي

وأوضح أن الاهتمام بدأ من خلال الاستثمار في هذا القطاع المتمثل في البيئة، وهو يعتبر القطاع الواعد والمستقبلي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات سواء كانت عن طريق الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال فتح مشروعات خاصة بالطاقة النظيفة والطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان في أسوان، طاقة الرياح الموجودة في الزعفرانة، الاتفاق مع الهند على محطة رياح في غرب سوهاج، الاهتمام بـالهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، مؤكدًا أن الاستثمار الأخضر يعتبر تحقيقًا لسبل عيش مستدام خلال الفترات القادمة. 

الاستثمار البيئى مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ الهيدروجين الاخضر الدكتور عبدالمنعم السيد

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

"الدستور" يحصل على فيديو لحظة ذبح فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟