شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تكريم مارزيا تيديشي

أعلن المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني، دولة ضيف الشرف بالدورة الثامنة لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تكريم الفنانة الإيطالية مارزيا تيديشي.

وقال اسكالماني: "أشكر مازن الغرباوي علي إختيارها ضمن المكرمين فهي لها العديد من الإسهامات في الفن الإيطالي، وهذا يساعد علي انتشار الفن الإيطالي خارج البلاد، فنحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين.

أقيم، مساء الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف بالدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالمركز الثقافي الإيطالي، بحضور المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي والفنان ميدو عادل والفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

تفاصيل مهرجان شرم الشيخ المسرحي

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 25 - 30 نوفمبر، ويرأسه شرفيًا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

العروض المصرية المشاركة في مهرجان شرم الشيخ

وأعلنت الفنانة ريم أحمد عضو لجنة المشاهدة والاختيار لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال المؤتمر الصحفي الأول للمهرجان الذي انعقد بالمركز الثقافي الإيطالي عن العروض المسرحية التي تمثل مصر في الثلاث مسابقات المختلفة ففي مسابقة العروض الكبرى يشارك كل من عرض أوليفر لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم أحمد عرض "حيث لايراني أحد" إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية إخراج تأليف وإخراج محمود صلاح والعرض الثالث بعنوان حجر صحي إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة تأليف وإخراج رامي حازم.