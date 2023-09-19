التفاصيل الكاملة لتحضيرات مسلسل "شمس الزناتى" بطولة عمر متولى

قارب المؤلف محمد صلاح العزب على إنهاء كتابة مسلسله الجديد “شمس الزناتي”، وهو العمل الذي يتناول القصة الشهيرة الخاصة بالعظماء السبعة، التي تمت صياغتها لأكثر من عمل سينمائي بين اليابان وهي الأولى وهوليوود بأكثر من فيلم، بالإضافة إلى العمل المصري الذي حمل اسم “شمس الزناتي”، ولعب بطولته الفنان الكبير عادل إمام وعدد آخر من النجوم.

تفاصيل شخصية عمر متولي في شمس الزناتي

كان من ضمن النجوم المشاركين في المسلسل الفنان مصطفى متولي، الذي قدم شخصية سيد سبرتو، وهو الشخص الجدع الذي يحب صاحبه شمس الزناتي، ويقف بجواره طوال الوقت ويقوم بالطعن بالسكين بشكل محترف للغاية، لكنه يعيبه فكرة شربه الخمر طوال الوقت، وهو ما جعل اسمه “سيد سبرتو”، وهنا يعيد الكاتب صلاح العزب تجسيد الشخصية بشكل جديد من خلال الفنان الشاب عمر متولي، وهو نجل صاحب الشخصية الحقيقي والده الفنان الراحل مصطفى متولي.

العمل الجديد سيكون من 10 حلقات، وجار اختيار أبطاله هذه الفترة، خاصة أن العمل لم ينته مؤلفه من كتابته بشكل كامل، لكن من المرجح أن ينتهي منه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ليتم تحديد أبطاله وكذلك مخرجه الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

شارك في بطولة فيلم “شمس الزناتي” عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، أحمد ماهر، مصطفى متولي، عبدالله محمود، علي عبدالرحيم، إبراهيم نصر وغيرهم. ومن إخراج سمير سيف والسيناريو والحوار لمجدي هداية.

من جانب آخر أعلن الفنان محمد عادل إمام، مؤخرًا، عن تعاقده على فيلم “شمس الزناتي” كنسخة معاصرة للفيلم الأصلي، ومن المُقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد الدباح.