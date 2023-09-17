"اللّي خلف مامتش".. عمر متولي يستعد لتجسيد شخصية والده "سيد سبرتو"

أثار الفنان عمر متولي ضجّة كبيرة، مساء الأحد، فور نشره لأحدث صور له متقمّصًا شخصية “سيد سبرتو” لوالده الراحل مصطفى متولي الذي جسدها بفيلم “شمس الزناتي”.

شارك عمر الصور عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق عليها قائلاً: “شقاوة” لتنهال التعليقات التي أكدت أنه صورة طبق الاصل من والده، وعلق البعض: “فولة واتقسمت نصين، واللي خلف مماتش”.

ويقدم عمر متولي لشخصية "سيد سبرتو" في مسلسل جديد مكون من 10 حلقات من تأليف محمد صلاح العزب وهى نفس الشخصية التي سبق وقدمها والده مصطفى متولي في فيلم شمس الزناتي.

وفيلم شمس الزناتي تم تقديمه عام 1991 وشارك في بطولته عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، مصطفى متولي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، رشدي المهدي، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي، سعيد طرابيك، من تأليف مجدي هداية، وإخراج سمير سيف.

وعمر مصطفى متولي نشأ في عائلة فنية فوالده الفنان الراحل مصطفى متولي وخاله النجم الكبير عادل إمام، وبدأ نشاطه الفني عام 2008 شارك في بطولة عدد من الأفلام منها "تتح" و"اوشن 14" و"قلب الأسد" و"ساعة ونص" وشارك أيضًا في عدد من المسلسلات أبرزها "حالة عشق" و"دلع البنات"، يعد أول فنان ترك مسرح مصر رغم نجاحه وقد برر قراره برغبته في التركيز في السينما والمسرح، وخرج أشرف عبد الباقي وقتها ليؤكد أنه ليس غاضبا من قرار الأول وتمنى له النجاح بمشواره الفني.

كانت آخر أعمال عمر متولي مسلسل “الاختيار ج 2” الذي عرض في موسم رمضان 2021، والعمل بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: “إياد نصار، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان”.

كما قدم متولي مسلسل لمعي القط، بجانب الفنان محمد إمام، وعرض في رمضان 2017، وضم العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنانة تارا عماد، محمد أنور، لقاء الخميسي، إدوارد، أحمد فتحي، مصطفى بسيط، إنجي أبو زيد، محمود حافظ، محمد علي رزق، وآخرين، وتأليف حازم الحديدي، وإخراج عمرو عرفة.

وشارك عمر كضيف شرف ضمن احداث فيلم وش في وش ويضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل من إنتاج كل من أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومنهم، خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.