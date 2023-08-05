ساند عادل إمام في أعماله.. محطات فارقة في حياة مصطفى متولي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير مصطفى متولي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2000 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقدم الفنان القدير مصطفى متولي العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة في عالم السينما بسبب تقديمه لعدة أعمال مميزة ومختلفة لينال حب الجماهير، ليتمكن من إيجاد موقع مميز وسط نجوم الفن.

مصطفى متولي من مواليد 29 اغسطس 1949، ولد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأكتشف موهبته أثناء دراسته الثانوية ليعمل على تقديم موهبته على مسرح المدرسة ليبهر زملائه بأدائه المميز، لينتقل بعدها إلى محافظة القاهرة، ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية.

محطات فارقة في حياة مصطفى متولي

شارك الفنان مصطفى متولي في العديد من الأعمال السنيمائية والدرامية والمسرحية ومن ضمنها أدوار أولى وآخرى ثانيه، وخلال مسيرته الفنية قدم العديد من الأعمال بجانب الفنان الزعيم عادل إمام ليكونوا من أبرز الثنائي في الأعمال الفنية لترتبط أعماله مع أعمال الزعيم عادل إمام.

ومن ضمن أبرز الأعمال الفنية التي أشترك بها الثنائي الفنان مصطفى متولي والفنان الزعيم عادل إمام:"فيلم شمس الزناتي - فيلم سلام يا صاحبي - عنتر شايل سيفه - رسالة إلي الوالي - المولد - النمر والأنثى - الإرهابي- بخيت وعديلة - مسجل خطر - حنفي الأبهة - جزيرة الشيطان".

وهناك أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي تشارك بها الثنائي مصطفى متولي والزعيم عادل إمام وأبرز الأعمال:" مسرحية الزعيم - مسرحية الواد سيد الشغال، وبعد عرض مسرحية “بودي جارد”، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة ليرحل عن عالمنا في وقت قصير من أزمته الصحية، وحرص الفنان الزعيم عادل إمام وقتها على إيقاف العروض الخاصة بالمسرحية، ولم يلحق أيضًا اكتمال تصوير مسلسله الأخير “الأقدار”.