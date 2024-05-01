الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ضياء رشوان: هيئة الاستعلامات لا تطلب من الصحف الأجنبية تطبيق معاييرنا

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الهيئة العامة لا تطلب من الصحف الأجنبية أن تطبق المعايير المصرية، فكل وسيلة إعلامية لديها كود أخلاقي، وتُحاسب محرروها بناء عليه، وبالتالي في واقعة تقرير وكالة بلومبرج بشأن تقرير الاقتصاد المصري تمت مطالبتهم باللجوء للكود الخاص بهم، وتعد هذه أفضل وسيلة لتنظيم العمل.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن وكالة بلومبرج أقرت بوجود خطأ تم، وأن هذا الخطأ جار المحاسبة عليه داخليًا، وأن من تسبب فيه ليس من مكتب القاهرة، إنما مجموعة من العاملين في نيويورك أو لندن المسئولين عن السوشيال ميديا هناك.

وتابع: "من المفارقة أن بعض الناس علقوا على صفحاتهم بالسوشيال ميديا على العنوان الخاطئ الخاص بوكالة بلومبرج ولم يكلفوا خاطرهم قراءة الموضوع الأصلي، فاعتبروا هذا العنوان كافيًا للتدليل على الخراب الذي يحل بمصر واستفاضوا".

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