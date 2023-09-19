الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأفلام المصرية المشاركة فى المهرجانات داخل مصر وخارجها

عمرو سعد
عمرو سعد

يشارك خلال الفترة القليلة المقبلة عدد كبير من الأعمال الفنية التي تقدم حالة سينمائية مختلفة، من خلال أعمال مصرية تشارك في أكثر من محفل سينمائي دولي ومحلي.

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آل شنب يشارك فى الجونة السينمائى

ويشارك الفيلم المصري "آل شنب"، للمخرجة المصرية أيتن أمين، بمسابقة الأفلام الروائية  الطويلة ضمن مهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن مشاركة في عرضه العالمي الأول.

مشاركة فيلم “قهوة فريال” القصير فى مهرجان كردادة الإفريقى

فيما أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان كردادة الإفريقي للفيلم القصير والوثائقي، عن اختيار الفيلم المصري القصير "قهوة فريال"، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، المقرر إقامته بمدينة بوسعادة في الجزائر، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.

الفيلم تأليف تامر عبد رب النبي، وإخراج مهند الكاشف، وإنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة: هبة عبدالغني، وأحمد مصطفى، وأكمل المعداوي.

فيلم “عيسى” يشارك فى القاهرة السينمائى

كما أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم المصري "عيسى" للمشاركة في مسابقة الفيلم القصير، ضمن فعاليات الدورة الـ45، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023 بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم من إخراج مراد مصطفى، ويقوم ببطولته: كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف.

ويشارك عمرو سعد بفيلم "the goat" بجانب كل من جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي، في مهرجان الجونة السينمائي .

كما يشارك المخرج عمرو سلامة بفيلم "60 جنيه" في عرض عالمي أول بمسابقة الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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